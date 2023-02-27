Более 200 подростков задержали перед массовой дракой у ТЦ в Москве

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Перед массовой дракой у одного из торговых центров (ТЦ) в Москве задержали более 200 подростков, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Инцидент произошел в пятницу, 24 февраля.

«Для пресечения массовой драки в районе ТЦ и на станции метро "ЦСКА" задержаны 226 человек, включая 188 несовершеннолетних. У 37 из них изъяты газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты», — рассказал источник.

В отношении родителей восьми задержанных школьников составлены протоколы по статье 5.35 КоАП России («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Задержанные подростки принадлежали к конкурирующим субкультурам, уточнил ТАСС.

Ранее массовая драка подростков с участием представителей неформальной группировки «ЧВК Редан» произошла в московском ТЦ. Один из представителей субкультуры сообщил, что конфликт разгорелся из-за того, что до одного члена сообщества «докопались» незнакомцы.

После задержания участников «ЧВК Редан» по всей России прошли массовые драки подростков. В Москве потасовка школьников была зафиксирована на улице Юных Ленинцев. Очевидцы сообщили правоохранителям, что шесть человек напали на двух подростков, избив одного из них.