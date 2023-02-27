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4 часа назад

Более 200 подростков задержали перед массовой дракой у ТЦ в Москве

Мослентаиещё 2

Более 200 подростков задержали перед массовой дракой у ТЦ в Москве
Фото: МослентаМослента

Перед массовой дракой у одного из торговых центров (ТЦ) в Москве задержали более 200 подростков, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Инцидент произошел в пятницу, 24 февраля.

«Для пресечения массовой драки в районе ТЦ и на станции метро "ЦСКА" задержаны 226 человек, включая 188 несовершеннолетних. У 37 из них изъяты газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты», — рассказал источник.

В отношении родителей восьми задержанных школьников составлены протоколы по статье 5.35 КоАП России («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Задержанные подростки принадлежали к конкурирующим субкультурам, уточнил ТАСС.

Ранее массовая драка подростков с участием представителей неформальной группировки «ЧВК Редан» произошла в московском ТЦ. Один из представителей субкультуры сообщил, что конфликт разгорелся из-за того, что до одного члена сообщества «докопались» незнакомцы.

После задержания участников «ЧВК Редан» по всей России прошли массовые драки подростков. В Москве потасовка школьников была зафиксирована на улице Юных Ленинцев. Очевидцы сообщили правоохранителям, что шесть человек напали на двух подростков, избив одного из них.

По данным СМИ, участники «ЧВК Редан» выступают против футбольных фанатов и мигрантов, однако в группировке отрицают эту информацию. Известно, что представители субкультуры любят аниме (их вдохновляет образ банды «Редан» из манги Hunter x Hunter) и ставят одной из своих целей защиту неформалов.

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