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1 час назад

В Мордовии в результате ДТП погибли четыре человека

ТАССиещё 2

Легковые автомобили Kia Carnival и Volkswagen Passat столкнулись в Атюрьевском районе Мордовии, в результате четыре человека, включая двоих детей, погибли. Еще три человека, в том числе два ребенка, пострадали, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Мордовии.

В Мордовии в результате ДТП погибли четыре человека
Фото: ТАССТАСС

"В Атюрьевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. После столкновения автомобиль Volkswagen загорелся, водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия, в том числе ребенок 2021 года рождения. Водитель и трое несовершеннолетних пассажиров автомашины Kia получили травмы и были доставлены в лечебное учреждение, где впоследствии один ребенок 2009 года рождения скончался", - говорится в сообщении.

По факту ДТП прокуратура Мордовии организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. В ведомстве отметили, что пострадавшие госпитализированы в Торбеевскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Причины ДТП устанавливаются.

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