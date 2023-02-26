В Мордовии в результате ДТП погибли четыре человека

"В Атюрьевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. После столкновения автомобиль Volkswagen загорелся, водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия, в том числе ребенок 2021 года рождения. Водитель и трое несовершеннолетних пассажиров автомашины Kia получили травмы и были доставлены в лечебное учреждение, где впоследствии один ребенок 2009 года рождения скончался", - говорится в сообщении.