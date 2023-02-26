В Новгородской области произошло ДТП с участием 10 машин

Массовая авария с участием 10 автомобилей, в числе которых 2 грузовика, произошла на федеральной трассе М-11 в Новгородской области. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в региональном управлении ГИБДД.
"В 11:20 на 502-м км трассы М-11 сначала столкнулись два грузовика, после чего начали собираться машины. Сейчас там около 10 машин", - сказал собеседник агентства.
В ГИБДД добавили, что в результате аварии три человека получили травмы, одна женщина погибла, на месте работают сотрудники дорожной полиции. По трассе М-11 временно перекрыто движение в сторону Москвы, с 545-го км организован переезд на трассу М-10.