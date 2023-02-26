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42 минуты назад

На трассе М-11 под Новгородом произошло массовое ДТП

Илья Родин

На трассе М-11 под Новгородом произошло массовое ДТП. Из-за сильного гололеда столкнулись 25 автомобилей. В результате инцидента пострадали 12 человек, один погиб, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Отмечается, что авария произошла на 504-м километре трассы М-11 в Новгородском районе по направлению из Санкт-Петербурга в сторону Москвы.

По предварительным данным, в катастрофе пострадали 12 человек, в том числе - один ребенок. Кроме того, погиб малолетний пассажир одной из машин.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб и сотрудники ГИБДД.

В связи с ДТП трассу перекрыли в сторону Москвы. Очевидцы сообщают о пробке на 3,5 км.

Обстоятельства катастрофы устанавливаются.

ДТП,Видео,ГИБДД,
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