Появились подробности массовой аварии на трассе М-11

В Новгородской области на федеральной трассе М-11 произошло массовое ДТП. Столкнулись 25 легковых автомобилей и семь грузовиков, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что один из большегрузов перевозил битум. После аварии вещество разлилось по трассе.
В пресс-службе компании-оператора дороги М-11 ОССП пояснили, что причиной аварии стала плохая погода.
В ДТП получили травмы три человека, погибла женщина.
В настоящее время на месте аварии работают медики, служба эвакуации, правоохранительные органы, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, организованы пункты обогрева для водителей. Задействована также служба аварийных комиссаров ОССП.
Уточняется, что организован съезд на дорогу М-10 на 330 километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545 километре по направлению в Москву.