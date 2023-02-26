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1 час назад

Появились подробности массовой аварии на трассе М-11

Илья Родин

В Новгородской области на федеральной трассе М-11 произошло массовое ДТП. Столкнулись 25 легковых автомобилей и семь грузовиков, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что один из большегрузов перевозил битум. После аварии вещество разлилось по трассе.

В пресс-службе компании-оператора дороги М-11 ОССП пояснили, что причиной аварии стала плохая погода.

В ДТП получили травмы три человека, погибла женщина.

В настоящее время на месте аварии работают медики, служба эвакуации, правоохранительные органы, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, организованы пункты обогрева для водителей. Задействована также служба аварийных комиссаров ОССП.

Трассу из Петербурга в Москву перекрыли из-за массового ДТП

Уточняется, что организован съезд на дорогу М-10 на 330 километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545 километре по направлению в Москву.

ДТП,Видео,
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