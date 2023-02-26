Появились подробности массовой аварии на трассе М-11

В Новгородской области на федеральной трассе М-11 произошло массовое ДТП. Столкнулись 25 легковых автомобилей и семь грузовиков, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что один из большегрузов перевозил битум. После аварии вещество разлилось по трассе.

В пресс-службе компании-оператора дороги М-11 ОССП пояснили, что причиной аварии стала плохая погода.

В ДТП получили травмы три человека, погибла женщина.

В настоящее время на месте аварии работают медики, служба эвакуации, правоохранительные органы, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, организованы пункты обогрева для водителей. Задействована также служба аварийных комиссаров ОССП.