В Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП

В Москве в Лефортовском тоннеле бетономешалка столкнулась с легковым автомобилем и опрокинулась на проезжую часть. Об этом пишет Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что на месте работают оперативные службы.

Сведений о пострадавших пока нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто.