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32 минуты назад

В Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП

Илья Родин

В Москве в Лефортовском тоннеле бетономешалка столкнулась с легковым автомобилем и опрокинулась на проезжую часть. Об этом пишет Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что на месте работают оперативные службы.

Сведений о пострадавших пока нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто.

Появились подробности массовой аварии на трассе М-11

Очевидцы сообщают, что сотрудники ГИБДД разворачивают машины, въехавшие в туннель. Им приходится выезжать обратно задним ходом, пишет РЕН ТВ.

ДТП,Видео,ГИБДД,
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