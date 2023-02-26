В Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП

В Москве в Лефортовском тоннеле бетономешалка столкнулась с легковым автомобилем и опрокинулась на проезжую часть. Об этом пишет Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что на месте работают оперативные службы.
Сведений о пострадавших пока нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто.
Очевидцы сообщают, что сотрудники ГИБДД разворачивают машины, въехавшие в туннель. Им приходится выезжать обратно задним ходом, пишет РЕН ТВ.