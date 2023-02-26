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51 минуту назад

В Якутии грузовой поезд столкнулся с автомобилем, перевозившим 35 тонн дизельного топлива

ТАССиещё 1

Грузовой поезд и автомобиль, перевозивший 35 тонн дизельного топлива, столкнулись в Якутии. Жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Поезд столкнулся с перевозившим топливо автомобилем в Якутии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"26 февраля грузовой поезд в составе 51-го порожнего вагона двигался со станции "Нижний Бестях" по направлению к станции "Томмот". В 17:10 (11:10 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 419-м км участка железной дороги "Беркакит - Томмот - Нижний Бестях" пикет 4, произошло столкновение поезда с грузовым автомобилем Volvo, груженым дизельным топливом в объеме около 35 тонн", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате происшествия жертв и пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло. Задержки поездов не допущено.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что с автомобилем столкнулся грузовой поезд номер 3019.

По данному факту проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ, начата прокурорская проверка. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, а также представители компании "Железные дороги Якутии".

ДТП,Volvo,Следственный комитет,
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