Поезд столкнулся с перевозившим топливо автомобилем в Якутии

"26 февраля грузовой поезд в составе 51-го порожнего вагона двигался со станции "Нижний Бестях" по направлению к станции "Томмот". В 17:10 (11:10 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 419-м км участка железной дороги "Беркакит - Томмот - Нижний Бестях" пикет 4, произошло столкновение поезда с грузовым автомобилем Volvo, груженым дизельным топливом в объеме около 35 тонн", - говорится в сообщении.