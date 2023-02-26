Поезд столкнулся с перевозившим топливо автомобилем в Якутии

Грузовой поезд и автомобиль, перевозивший 35 тонн дизельного топлива, столкнулись в Якутии. Жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"26 февраля грузовой поезд в составе 51-го порожнего вагона двигался со станции "Нижний Бестях" по направлению к станции "Томмот". В 17:10 (11:10 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 419-м км участка железной дороги "Беркакит - Томмот - Нижний Бестях" пикет 4, произошло столкновение поезда с грузовым автомобилем Volvo, груженым дизельным топливом в объеме около 35 тонн", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате происшествия жертв и пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло. Задержки поездов не допущено.
В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что с автомобилем столкнулся грузовой поезд номер 3019.
По данному факту проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ, начата прокурорская проверка. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, а также представители компании "Железные дороги Якутии".