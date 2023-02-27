Шесть человек пострадали в ДТП в Якутии

Два микроавтобуса столкнулись в Вилюйском районе Якутии, шестеро пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).

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"Предварительно установлено, что водитель автомашины Toyota Estima при обгоне попутно следовавшего транспортного средства выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota Hiace", - говорится в заявлении.

В результате аварии один из микроавтобусов загорелся. Шесть человек получили травмы. Пострадавших перевезли в Горный район для госпитализации. По данным медосвидетельствования, водители были трезвы.