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42 минуты назад

Движение частично открыли в Новгородской области на трассе М-11

Деловая газета "Взгляд"

В Новгородской области на трассе М-11, где произошло массовое ДТП, частично открыли движение для автомобилистов, которые едут из Москвы, сообщили в «Автодор».

Движение частично открыли в Новгородской области на трассе М-11
Фото:  ГУ МВД России по Новгородской области ГУ МВД России по Новгородской области

В Telegram-канале «Автодора» говорится, что движение будет идти по одной полосе. На 503 км ведутся работы по демонтажу ограждения для перепуска движения из Петербурга в Москву по встречному направлению.

Ранее в региональном ГИБДД сообщили, что массовая авария с участием десяти автомобилей, в числе которых два грузовика, произошла на федеральной трассе М-11 в Новгородской области.

Напомним, в ДТП в Новгородской области попали 25 легковых машин и семь грузовиков, организованы пункты обогрева для водителей, сообщает оператор платных автодорог.

ДТП,ГИБДД,Автодор,
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