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1 час назад

В Лефортовском тоннеле восстановлено движение

Вечерняя Москва

В Лефортовском тоннеле, где ранее произошло ДТП с участием бетономешалки, восстановили движение. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Лефортовском тоннеле восстановлено движение
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Движение восстановлено, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

26 февраля в Лефортовском тоннеле грузовик столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть.

В результате ДТП движение по внешней стороне ТТК было полностью перекрыто. Также был перекрыт съезд с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону ТТК.

Прокуратура ЮВАО взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Лефортовском тоннеле и соблюдение прав участников аварии. Также устанавливаются виновники аварии и пострадавшие в результате ДТП.

ДТП,
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