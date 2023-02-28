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1 час назад

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Гагаринском тоннеле

Вечерняя Москваиещё 2

На внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Гагаринском тоннеле
Фото: АГН МоскваАГН Москва

— В Гагаринском тоннеле (ТТК, внешняя сторона) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Оперативные службы уже прибыли на место аварии. Число пострадавших и обстоятельства ДТП выясняются. Движение на месте инцидента в настоящее время затруднено. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

26 февраля в Лефортовском тоннеле бетономешалка столкнулась с другим автомобилем, после чего опрокинулась на бок. В результате ДТП движение по внешней стороне ТТК было полностью перекрыто.

Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что разрешенная скорость в вечерний час пик на внешней стороне ТТК у Спартаковской площади увеличилась в два раза после переразметки.

ДТП,дтп, мкад,Максим Ликсутов,
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