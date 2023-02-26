Названы сроки открытия движения в сторону Москвы по трассе М-11 после аварии

Управление ГИБДД России по Новгородской области назвало сроки открытия движения в сторону Москвы по трассе М-11 после крупной аварии. Отмечается, что проезд легковых автомобилей возобновится после того, как будут пропущены грузовики, передает РИА Новости.

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В ведомстве уточнили, что в 22:30 сотрудники Госавтоинспекции начали пропускать грузовые машины, которые оказались в четырехкилометровой пробке.

«После проезда грузового транспорта движение на СПАД М-11 "Нева" в сторону Москвы будет открыто», — сообщили в ГИБДД.

На место аварии прибыли сотрудники Следственного комитета, чтобы оценить действия дорожных служб во время снегопада, было возбуждено уголовное дело.

Вечером 26 февраля в Новгородской области на федеральной трассе М-11, где произошло массовое ДТП, частично открыли движение для автомобилистов по направлению из Москвы.

Ранее стало известно, что число автомобилей, попавших в аварию на федеральной трассе М-11 в Новгородской области, выросло до 41. На данный момент известно о 14 пострадавших, из которых один взрослый и четыре ребенка, — все они госпитализированы с сотрясением мозга. В массовой аварии также погиб один человек.