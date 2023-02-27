В Новгородской области открыли участок трассы М-11 после ДТП

Участок федеральной трассы М-11 в Новгородской области, где произошло массовое ДТП с участием более 40 автомобилей, открыли для проезда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора трассы "Объединенные системы сбора платы" (ОССП).

Фото: Телеграм-канал «Подъём» Телеграм-канал «Подъём»

"Дорогу открыли для всех участников, но движение на отрезке, где была авария, будет осуществляться по встречке", - рассказал собеседник информагентства.

Отмечается, что одна полоса будет открыта в направлении Петербурга, другая – в сторону Москвы. В обычном режиме, как указали в ОССП, движение возобновится к утру.