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23 минуты назад

В Новгородской области открыли участок трассы М-11 после ДТП

Газета.Ru

Участок федеральной трассы М-11 в Новгородской области, где произошло массовое ДТП с участием более 40 автомобилей, открыли для проезда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора трассы "Объединенные системы сбора платы" (ОССП).

В Новгородской области открыли участок трассы М-11 после ДТП
Фото: Телеграм-канал «Подъём»Телеграм-канал «Подъём»

"Дорогу открыли для всех участников, но движение на отрезке, где была авария, будет осуществляться по встречке", - рассказал собеседник информагентства.

Отмечается, что одна полоса будет открыта в направлении Петербурга, другая – в сторону Москвы. В обычном режиме, как указали в ОССП, движение возобновится к утру.

Автомобильная авария произошла 26 февраля на 503-м км трассы в Маловишерском районе Новгородской области. Всего, по последним данным, в результате аварии столкнулись 41 машина; один человек погиб, пятеро госпитализированы, среди них четверо детей и одна женщина. После ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ДТП,Следственный комитет,
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