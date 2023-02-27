В Новгородской области открыли участок трассы М-11 после ДТП

Участок федеральной трассы М-11 в Новгородской области, где произошло массовое ДТП с участием более 40 автомобилей, открыли для проезда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора трассы "Объединенные системы сбора платы" (ОССП).
"Дорогу открыли для всех участников, но движение на отрезке, где была авария, будет осуществляться по встречке", - рассказал собеседник информагентства.
Отмечается, что одна полоса будет открыта в направлении Петербурга, другая – в сторону Москвы. В обычном режиме, как указали в ОССП, движение возобновится к утру.
Автомобильная авария произошла 26 февраля на 503-м км трассы в Маловишерском районе Новгородской области. Всего, по последним данным, в результате аварии столкнулись 41 машина; один человек погиб, пятеро госпитализированы, среди них четверо детей и одна женщина. После ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело.