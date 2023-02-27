На дороге Тюмень-Тобольск произошла смертельная авария

Возле Тобольска на трассе P-404 до Тюмени случилась смертельная авария, в которой погиб водитель легкового автомобиля Chrysler. О столкновении машины с грузовиком ГАЗель рассказали в соцсетях.

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«Трагедия на 239 км трассы между газпромовской заправкой и перекрестком ЗГСМ. Столкновение ГАЗели и Chrysler», — пишет автор поста в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, водитель легкового автомобиля погиб.

URA.RU направило запрос в УГИБДД по Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ ожидается.