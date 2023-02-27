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21 минуту назад

Трасса М-11 в Новгородской области возобновила работу в обычном режиме после массового ДТП

ТАСС

Федеральная трасса М-11 в Новгородской области, где в воскресенье произошло массовое ДТП с участием более 40 автомобилей, возобновила работу в обычном режиме, сообщила ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы ГК "Автодор" Татьяна Шадрина.

Трасса М-11 в Новгородской области возобновила работу в обычном режиме
Фото: ТАССТАСС

"Сейчас пустили движение по обычной схеме. На Москву работает две полосы. В Петербург движение по правой полосе, на левой будут вести работы по монтажу барьерного ограждения, которое было разобрано для организации временной схемы движения", - сказала Шадрина.

Массовая авария с участием 41 автомобиля произошла около 11:00 мск воскресенья на 502-м км трассы М-11. Первыми столкнулись два грузовика, после чего в них врезался автомобиль Renault Duster, дальше начали собираться другие машины. В результате аварии погиб 1 человек, 14 пострадали. Как сообщали ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД, были госпитализированы пять человек, включая четверых детей. По данным СК, который возбудил уголовное дело по факту ДТП, среди пострадавших - трое детей. Причиной аварии стала плохая погода. Движение автотранспорта в сторону Москвы было перекрыто более чем на 12 часов, машины ехали в объезд по трассе М-10.

В ночь с воскресенья на понедельник на участке трассы М-11, где случилась авария, дорожные службы запустили движение по временной схеме: в сторону Санкт-Петербурга и в сторону Москвы по встречной полосе.

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