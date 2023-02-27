Трасса М-11 в Новгородской области возобновила работу в обычном режиме

"Сейчас пустили движение по обычной схеме. На Москву работает две полосы. В Петербург движение по правой полосе, на левой будут вести работы по монтажу барьерного ограждения, которое было разобрано для организации временной схемы движения", - сказала Шадрина.

Массовая авария с участием 41 автомобиля произошла около 11:00 мск воскресенья на 502-м км трассы М-11. Первыми столкнулись два грузовика, после чего в них врезался автомобиль Renault Duster, дальше начали собираться другие машины. В результате аварии погиб 1 человек, 14 пострадали. Как сообщали ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД, были госпитализированы пять человек, включая четверых детей. По данным СК, который возбудил уголовное дело по факту ДТП, среди пострадавших - трое детей. Причиной аварии стала плохая погода. Движение автотранспорта в сторону Москвы было перекрыто более чем на 12 часов, машины ехали в объезд по трассе М-10.