Шесть взрослых и ребенок пострадали в ДТП в российском регионе

«Сегодня около 18:00 на восьмом километре автодороги Черкесск — Хабез столкнулись автомобили ВАЗ-2110, Lada Granta и микроавтобус Mercedes. В результате ДТП в больницу были доставлены семь человек, в том числе шестилетний ребенок», — сообщили агентству в МВД по российскому региону.