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13 минут назад

Шесть взрослых и ребенок пострадали в ДТП в российском регионе

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Шесть взрослых и ребенок пострадали в ДТП с микроавтобусом в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей регионального МВД.

Шесть взрослых и ребенок пострадали в ДТП в российском регионе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сообщению полиции, в аварию попали три автомобиля — две отечественных машины и микроавтобус Mercedes.

«Сегодня около 18:00 на восьмом километре автодороги Черкесск — Хабез столкнулись автомобили ВАЗ-2110, Lada Granta и микроавтобус Mercedes. В результате ДТП в больницу были доставлены семь человек, в том числе шестилетний ребенок», — сообщили агентству в МВД по российскому региону.

Уточняется, что ДТП могло произойти из-за опасного маневра водителя Lada, выехавшего на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону подросток взял машину матери, чтобы покатать друзей, и устроил смертельную аварию.

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