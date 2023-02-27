Лихача на BMW остановили 36 выстрелами

В Санкт-Петербурге 19-летний молодой человек на BMW сбил сотрудников МВД и был остановлен 36 выстрелами. Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте».

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Отмечается, что ночью 26 февраля, сотрудники ДПС решили остановить BMW на проспекте Косыгина. Однако водитель проигнорировал требование полицейских и проехал мимо. Инспекторы поехали за автомобилем и смогли его остановить на КАД на подъезде к развязке с Мурманским шоссе. Полицейские попытались вытащить молодого человека из машины, но тот нажал на газ и сбил их.

Погоня продолжилась. Закончилась она после того, как полицейские 36 раз стреляли по машине и пробили шины. Молодой водитель был задержан. Позже выяснилось, что автомобиль он взял в аренду.