Пассажир погиб: В Забайкальском крае на дороге перевернулась иномарка

Ночью 27 февраля в Карымском районе пьяный водитель иномарки не справился с управлением и перевернулся. В происшествии погиб пассажир автомобиля, сообщили в УГИБДД России по Забайкальскому краю.
«Около 2:30 ночи, на автодороге Карымское-Олентуй, водитель, управляя автомашиной Toyota Sprinter, не справился с рулевым управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погиб пассажир автомашины», - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что водитель был нетрезв и без водительских прав.