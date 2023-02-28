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1 час назад

В Забайкальском крае на дороге перевернулась иномарка - пассажир автомобиля погиб

Zab.ru

Ночью 27 февраля в Карымском районе пьяный водитель иномарки не справился с управлением и перевернулся. В происшествии погиб пассажир автомобиля, сообщили в УГИБДД России по Забайкальскому краю.

Пассажир погиб: В Забайкальском крае на дороге перевернулась иномарка
Фото: УГИБДД России по Забайкальскому краюУГИБДД России по Забайкальскому краю

«Около 2:30 ночи, на автодороге Карымское-Олентуй, водитель, управляя автомашиной Toyota Sprinter, не справился с рулевым управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погиб пассажир автомашины», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что водитель был нетрезв и без водительских прав.

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