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16 минут назад

Названы самые опасные для пешеходов районы Москвы

Мослента

Cамые опасные для пешеходов столичные районы назвали в Telegram-канале «Районная аналитика Москвы».

Названы самые опасные для пешеходов районы Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На первом месте оказался Тверской район, где в 2022 году произошло больше всего ДТП с участием пешеходов — 53. В топ-5 попали Выхино-Жулебино (48 ДТП), Пресненский (43), Южное Бутово (41) и Можайский с Даниловским районами (по 38 аварий соответственно).

В десятку небезопасных районов вошли Таганский и Хорошево-Мневники с 35 ДТП за год, а также Щукино, Марьино и Отрадное — в этих районах зафиксировали по 34 аварии с участием пешеходов.

Ранее была названа самая опасная дорога в Москве. Ей в очередной раз стал МКАД.

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