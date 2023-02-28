Раритетный Chevrolet разбили на ТТК в Москве

На фотографиях с места происшествия видно, что у купе голубого цвета от удара сильно повреждена задняя часть. Предположительно, раритетный американский автомобиль остановился на проезжей части из-за неисправности, а затем в него въехал другой автомобиль. После аварии машину с места происшествия увезли на эвакуаторе. Согласно данным сервисов проверки автомобилей, номерной знак, установленный на поврежденной машине, закреплен за Chevrolet Impala 1974 года выпуска.