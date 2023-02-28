Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
12 минут назад

Раритетный Chevrolet разбили на ТТК в Москве

Газета.Ru

В Москве на Третьем транспортном кольце в районе торгового центра «Ривьера» произошло ДТП с участием раритетного автомобиля Chevrolet Impala, сообщает Telegram- канал «Retrobus: непосредственный впрыск».

Раритетный Chevrolet разбили на ТТК в Москве
Фото: TelegramTelegram

На фотографиях с места происшествия видно, что у купе голубого цвета от удара сильно повреждена задняя часть. Предположительно, раритетный американский автомобиль остановился на проезжей части из-за неисправности, а затем в него въехал другой автомобиль. После аварии машину с места происшествия увезли на эвакуаторе. Согласно данным сервисов проверки автомобилей, номерной знак, установленный на поврежденной машине, закреплен за Chevrolet Impala 1974 года выпуска.

ДТП,Chevrolet Impala,Chevrolet,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий