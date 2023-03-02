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1 час назад

Крупное ДТП произошло на 52-м километре МКАД

Вечерняя Москваиещё 6

Крупное ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 52-го километра МКАД. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Крупное ДТП произошло на 52-м километре МКАД
Фото: Денис Воронин / АГН МоскваДенис Воронин / АГН Москва

— На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении.

На данный момент движение в районе происшествия затруднено: четыре полосы из семи заняты, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Недавно на Волгоградском проспекте в районе дома № 41 произошла авария с участием нескольких автомобилей. Было затруднено движение в обоих направлениях.

Вечером 28 февраля пешеход переходил дорогу на улице Менжинского в неположенном месте и был сбит автомобилем. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточнялись.

Еще одна авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Гагаринском тоннеле. Оперативные службы уже прибыли на место аварии.

ДТП,ДТП в Москве,
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