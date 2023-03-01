Автобус влетел в здание российского суда и попал на видео

Момент ДТП с пассажирским автобусом во Владивостоке попал на камеры наружного наблюдения. Видео с места в среду, 1 марта, публикует пресс-служба МВД России по Приморскому краю в Telegram-канале.

Авария произошла на Океанском проспекте российского города. На опубликованных кадрах видно, как неуправляемый автобус сначала катится задним ходом по проезжей части, а потом влетает в фасад административного здания. Оказалось, что это здание краевого суда.

В полиции сообщили, что 46-летний водитель транспортного средства покинул автобус, но перед этим «не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспорта». Прокуратура Владивостока организовала проверку по факту ДТП. По предварительным данным, возможной причиной происшествия могла стать техническая неисправность автобуса.