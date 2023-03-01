ДТП с участием 12 автомобилей произошло в Новосибирске

В Новосибирске, в районе спуска из села Луговое, столкнулись 12 автомобилей. Об этом сообщает паблик «ЧП Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По данным канала, авария произошла из-за того, что на ледяной дороге закрутилась и врезалась в попутный автомобиль легковая машина. Дальше на участке столкнулись еще 10 машин.

Отмечается, что участники аварии ждали инспекторов более четырех часов.