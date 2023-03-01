Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
48 минут назад

Массовое ДТП с участием 12 автомобилей произошло в Новосибирске

Газета.Ru

В Новосибирске, в районе спуска из села Луговое, столкнулись 12 автомобилей. Об этом сообщает паблик «ЧП Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

ДТП с участием 12 автомобилей произошло в Новосибирске
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным канала, авария произошла из-за того, что на ледяной дороге закрутилась и врезалась в попутный автомобиль легковая машина. Дальше на участке столкнулись еще 10 машин.

Отмечается, что участники аварии ждали инспекторов более четырех часов.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус и грузовик столкнулись на трассе в Лысковском районе Нижегородской области. В автобусе ехали 48 человек. Пять пассажиров получили травмы.

ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий