Появились подробности ДТП с рейсовым автобусом на Серовском тракте

На трассе в Свердловской области произошла массовая авария с участием автобуса, «Газели» и грузовика. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург».

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«Автобус попал в ДТП на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», – рассказали в паблике.

Как установили сотрудники ГИБДД, прибывшие на место ДТП, автобус направлялся по маршруту Ивдель – Екатеринбург. Впереди него ехал грузовик – мусоровоз. В какой-то момент большегруз стал сбавлять скорость. Водитель автобуса решил выехать на встречную полосу, чтобы не столкнуться с грузовиком. На встречной полосе произошло столкновение с «Газелью».

«В результате аварии пострадал водитель автобуса», – уточнили в ведомстве.

Были ли в это время в машине пассажиры – не уточняется. Сотрудники ГИБДД работают на месте.