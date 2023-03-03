Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
2 часа назад

Рейсовый автобус попал в ДТП на Серовском тракте: подробности

РИА "ФедералПресс"иещё 1

На трассе в Свердловской области произошла массовая авария с участием автобуса, «Газели» и грузовика. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург».

Появились подробности ДТП с рейсовым автобусом на Серовском тракте
Фото: ТАССТАСС

«Автобус попал в ДТП на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», – рассказали в паблике.

Как установили сотрудники ГИБДД, прибывшие на место ДТП, автобус направлялся по маршруту Ивдель – Екатеринбург. Впереди него ехал грузовик – мусоровоз. В какой-то момент большегруз стал сбавлять скорость. Водитель автобуса решил выехать на встречную полосу, чтобы не столкнуться с грузовиком. На встречной полосе произошло столкновение с «Газелью».

«В результате аварии пострадал водитель автобуса», – уточнили в ведомстве.

Были ли в это время в машине пассажиры – не уточняется. Сотрудники ГИБДД работают на месте.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что недавно произошла авария с участием автобуса на трассе Пермь – Екатеринбург.

ДТП,Аварии на трассах,Авария на трассе Пермь — Екатеринбург ,ДТП с автобусом,ДТП Екатеринбург,ДТП в Перми,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий