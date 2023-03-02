Пять человек пострадали в лобовом столкновении автомобилей на Чукотке

Пять человек госпитализированы после ДТП на севере Чукотки. Об этом сообщает УМВД РФ по Чукотскому автономному округу. Инцидент произошел на автодороге г. Певек — с. Янранай.

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«Установлено, что 53-летний местный житель, управляя личным автомобилем Mitsubishi L200, при обгоне попутно двигающегося транспортного средства не убедился в безопасности движения и допустил лобовое столкновение с двигающимся во встречном направлении Suzuki Grand Vitara под управлением 52-летнего водителя», — говорится в сообщении.