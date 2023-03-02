В Приморье пьяная беременная девушка без прав насмерть сбила пенсионера

В Приморском крае нетрезвая беременная девушка без водительских прав насмерть сбила пенсионера и скрылась, сообщает Кавалеровский районный суд.
Авария произошла 22 февраля в селе Устиновка Кавалеровского района. 22-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения, управляя Toyota Harrier, сбила двух пешеходов. Пешеходы двигались по краю проезжей части дороги во встречном направлении, рассказывали тогда в полиции. 68-летний мужчина погиб, второй пешеход был госпитализирован. После ДТП девушка скрылась с места происшествия, однако позже явилась с повинной.
Было возбуждено уголовное дело по всем пунктам ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие просило назначить меру пресечения в виде заключения под стражу, но из-за беременности подозреваемой суд отказал. Ее отправили под домашний арест на два месяца.