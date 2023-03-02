В Приморье пьяная беременная девушка без прав насмерть сбила пенсионера

Авария произошла 22 февраля в селе Устиновка Кавалеровского района. 22-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения, управляя Toyota Harrier, сбила двух пешеходов. Пешеходы двигались по краю проезжей части дороги во встречном направлении, рассказывали тогда в полиции. 68-летний мужчина погиб, второй пешеход был госпитализирован. После ДТП девушка скрылась с места происшествия, однако позже явилась с повинной.