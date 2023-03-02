РСА перечислил места концентрации ДТП в Москве

Российский союз автостраховщиков (РСА) запустил термокарту, построенную по данным фотофиксации ДТП в рамках сервиса онлайн-оформления европротокола, и рассказал о местах концентрации дорожных аварий в Москве.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Согласно карте, повышенная плотность дорожных событий в Москве и ближайшем Подмосковье концентрируется в пределах МКАД, а также вдоль Дмитровского, Киевского и Симферопольского шоссе (иллюстрируется пятнами темно-оранжевого цвета).

«При ближайшем рассмотрении анализ событий на термокарте в крупном масштабе позволяет детализировать картину. Ясно видны опасные участки на Беговой улице, на Бутырской улице у станции метро «Дмитровская», в районе Русаковской эстакады (Третье транспортное кольцо), вдоль Проспекта Мира», — рассказали в РСА.

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