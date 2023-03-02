Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
1 час назад

РСА перечислил места концентрации ДТП в Москве

Газета.Ru

Российский союз автостраховщиков (РСА) запустил термокарту, построенную по данным фотофиксации ДТП в рамках сервиса онлайн-оформления европротокола, и рассказал о местах концентрации дорожных аварий в Москве.

РСА перечислил места концентрации ДТП в Москве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно карте, повышенная плотность дорожных событий в Москве и ближайшем Подмосковье концентрируется в пределах МКАД, а также вдоль Дмитровского, Киевского и Симферопольского шоссе (иллюстрируется пятнами темно-оранжевого цвета).

«При ближайшем рассмотрении анализ событий на термокарте в крупном масштабе позволяет детализировать картину. Ясно видны опасные участки на Беговой улице, на Бутырской улице у станции метро «Дмитровская», в районе Русаковской эстакады (Третье транспортное кольцо), вдоль Проспекта Мира», — рассказали в РСА.

РСА

В Союзе автостраховщиков отметили, что новый сервис позволяет установить опасные участки дорог, получая данные из мобильных приложений для оформления европротокола онлайн, а также на основании пакетов данных с координатами места ДТП, зафиксированных автоматически с помощью навигационных технологий.

ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий