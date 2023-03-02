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1 час назад

СМИ: телеведущая Вербицкая попала в ДТП в Москве

Елена Прошина

Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

СМИ: телеведущая Вербицкая попала в ДТП в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника телеканала, авария произошла на юге столицы, рядом с домом на улице Профсоюзная, 91. Там столкнулись «КамАЗ» и Genesis. 63-летнюю телеведущую осмотрели врачи, от госпитализации она отказалась.

Подробности аварии пока неизвестны. Была ли Вербицкая за рулем в момент происшествия, или находилась на пассажирском сидении — не уточняется.

Напомним, что утром в четверг, 2 марта, ДТП с участием двух автомобилей произошло на Киевском шоссе в Москве. Водитель одного из транспортных средств въехал в другое, которое в этот момент стояло на 28-м километре трассы. В результате происшествия образовалась серьезная пробка.

ДТП,Лариса Вербицкая,
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