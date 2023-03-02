Mash: два грузовика Минобороны попали в аварию на трассе М9 Балтия

Два грузовых автомобиля Министерства обороны России попали в дорожно-транспортное происшествие на трассе М9 Балтия. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Фото: Телеграм-канал «Mash» Телеграм-канал «Mash»

По данным Mash, водителем одной из машин является 20-летний контрактник, получивший открытый перелом бедра. Молодого человека госпитализировали.

Отмечается, что причины ДТП в данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае два человека погибли в результате аварии автобуса с грузовиком. Кроме того, в этом ДТП пострадали пять человек, трое из них госпитализировали. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Рубцовском районе на 267-м километре автодороги А-322, которая идет до границы с Казахстаном.