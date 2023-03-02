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23 минуты назад

Mash: два грузовика Минобороны попали в аварию на трассе М9 Балтия

Газета.Ru

Два грузовых автомобиля Министерства обороны России попали в дорожно-транспортное происшествие на трассе М9 Балтия. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Mash: два грузовика Минобороны попали в аварию на трассе М9 Балтия
Фото: Телеграм-канал «Mash»Телеграм-канал «Mash»

По данным Mash, водителем одной из машин является 20-летний контрактник, получивший открытый перелом бедра. Молодого человека госпитализировали.

Отмечается, что причины ДТП в данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае два человека погибли в результате аварии автобуса с грузовиком. Кроме того, в этом ДТП пострадали пять человек, трое из них госпитализировали. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Рубцовском районе на 267-м километре автодороги А-322, которая идет до границы с Казахстаном.

Причиной столкновения рейсового автобуса с грузовиком стал выезд на встречную полосу. В МВД сообщили, что водитель автобуса "Кинг Лонг" выехал на полосу встречного движения, в результате произошло столкновение с автомобилем MAN с прицепом.

ДТП,Минобороны России,
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