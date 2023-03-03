В Москве в ДТП погибли три человека

Водитель автомобиля врезался в столб на Варшавском шоссе в Москве, в результате три человека погибли, один пострадал. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
"На Варшавском шоссе водитель автомобиля совершил наезд на препятствие. Погибли три человека, еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В столичном Дептрансе уточнили, что машина врезалась в столб и перевернулась в районе станции метро "Нагатинская".
"Движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из пяти. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.