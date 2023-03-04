Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

В Петербурге водитель выпал из автомобиля с эстакады после ДТП

ТАССиещё 3

Водитель выжил, выпав из автомобиля с эстакады после ДТП на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Пострадавший в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Северо-Запад".

По данным пресс-службы, произошло столкновение двух автомобилей, двигавшихся в попутном направлении "с последующим опрокидыванием".

"Одна машина повисла на барьерном ограждении. Водитель упал с эстакады вниз, [он] жив, [находится] в тяжелом состоянии", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в результате аварии заняты первая полоса и полоса безопасности. Прямо под этим участком эстакады проходит Пулковское шоссе, которое ведет в сторону аэропорта. По информации местных СМИ, водитель выпал на разделительную полосу магистрали.

ДТП,Видео,ДТП в Москве,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий