В Петербурге водитель выпал из автомобиля с эстакады после ДТП

Водитель выжил, выпав из автомобиля с эстакады после ДТП на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Пострадавший в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Северо-Запад".

По данным пресс-службы, произошло столкновение двух автомобилей, двигавшихся в попутном направлении "с последующим опрокидыванием".

"Одна машина повисла на барьерном ограждении. Водитель упал с эстакады вниз, [он] жив, [находится] в тяжелом состоянии", - сообщили в ведомстве.