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1 час назад

В Саратове в ДТП пострадали пять человек

ТАССиещё 3

Две Lada Priora столкнулись в центре Саратова, после чего одна из машин выехала на тротуар и сбила двух пешеходов. В результате пострадали пять человек, сообщили в субботу в городской Госавтоинспекции.

В Саратове в ДТП пострадали пять человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент случился в ночь на 4 марта на перекрестке улиц Чапаева и Московская.

"Произошло столкновение двух автомобилей марки Lada Priora, после чего одна из машин выехала на тротуар и допустила наезд на пешеходов - женщину 1996 года рождения и мужчину 2004 года рождения", - говорится в сообщении.

В результате госпитализировали пять человек: двух водителей 19 и 22 лет, 22-летнюю пассажирку одного из автомобилей и двух пешеходов.

ДТП,Lada Priora,Lada,ГИБДД,
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