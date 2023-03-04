В Саратове в ДТП пострадали пять человек

Две Lada Priora столкнулись в центре Саратова, после чего одна из машин выехала на тротуар и сбила двух пешеходов. В результате пострадали пять человек, сообщили в субботу в городской Госавтоинспекции.

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Инцидент случился в ночь на 4 марта на перекрестке улиц Чапаева и Московская.

"Произошло столкновение двух автомобилей марки Lada Priora, после чего одна из машин выехала на тротуар и допустила наезд на пешеходов - женщину 1996 года рождения и мужчину 2004 года рождения", - говорится в сообщении.