Автомобиль с российскими туристами провалился под лед на Байкале

Машина с четырьмя российскими туристами, среди которых пятилетний ребенок, провалилась под лед на озере Байкал. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: Telegram-канал «МЧС38» Telegram-канал «МЧС38»

Инцидент произошел в пятницу, 3 марта, недалеко от поселка Сахюрта в Ольхонском районе. Группа путешественников взяла в аренду автомобиль Hyundai Creta и выехала на нем на лед, который разрушился под ее весом примерно в десяти метрах от мыса Уляхта.

В ведомстве заявили, что находящимся в салоне машины россиянам удалось спастись.

«Водителю, допустившему выезд на лед вне ледовой переправы, предстоит ответить по закону за грубейшее нарушение, поставившее под угрозу жизнь людей, — уведомили в МЧС. — Он также будет обязан понести расходы, связанные с подъемом транспорта со дна озера Байкал, и заплатить штраф за нарушение природоохранного законодательства».