Скрываясь от ГИБДД, подросток на Lexus устроил несколько ДТП

В Астрахани 17-летний подросток за рулем Lexus пытался скрыться от ГИБДД и устроил несколько ДТП, сообщили в областном УМВД.

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru» Артем Сизов/«Газета.Ru»

Наряд ДПС обратил внимание на автомобиль Lexus, водитель которого совершал опасные маневры, и попытался его остановить. Лихач попытался скрыться и столкнулся с Hyundai Getz, после чего продолжил движение.

Инспектор ДПС несколько раз выстрелил по задним колесам преследуемой легковушки, но нарушителя это не остановило. С поврежденными шинами он наехал на припаркованные Ford, Mitsubishi и Renault, после чего выскочил из салона и побежал, но полицейские его догнали.