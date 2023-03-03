Скрываясь от ГИБДД, подросток на Lexus устроил несколько ДТП

В Астрахани 17-летний подросток за рулем Lexus пытался скрыться от ГИБДД и устроил несколько ДТП, сообщили в областном УМВД.
Наряд ДПС обратил внимание на автомобиль Lexus, водитель которого совершал опасные маневры, и попытался его остановить. Лихач попытался скрыться и столкнулся с Hyundai Getz, после чего продолжил движение.
Инспектор ДПС несколько раз выстрелил по задним колесам преследуемой легковушки, но нарушителя это не остановило. С поврежденными шинами он наехал на припаркованные Ford, Mitsubishi и Renault, после чего выскочил из салона и побежал, но полицейские его догнали.
Нарушителем оказался 17-летний подросток, чьи родители находятся за пределами Астраханской области. Выяснилось, что Lexus принадлежит фирме близкого родственника подростка. В отношении лихача составили 10 административных материалов по 5 статьям КоАП РФ, молодого человека отправили на медосвидетельствование на предмет употребления запрещенных веществ.