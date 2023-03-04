В результате ДТП с микроавтобусом Сочи погиб один человек

Один человек погиб и ещё шестеро госпитализированы в результате ДТП с микроавтобусом Сочи.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла на федеральной трассе А-149 «Адлер — Красная Поляна».

«В результате ДТП водитель иномарки погиб. Водитель и пять пассажиров микроавтобуса с травмами различной степени тяжести госпитализированы», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее следовавший в Казахстан автобус попал в ДТП на Алтае, два человека погибли.