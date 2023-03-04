Мать с ребенком утонули в автомобиле под Саратовом

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил, что в селе Чкаловка скончались мать и ее пятилетний сын, скатившись на авто в кювет и утонув в талых водах. Отец семейства успел выбраться из автомобиля. Он от медпомощи отказался.
ДТП у с.Чкаловка. Автомобиль (внутри семья: отец, мать, мальчик пяти лет) не справился с управлением вылетел в кювет попал в талые воды. Мать утонула — смерть до приезда СМП. Отец в госпитализации не нуждается, отказ оформлен. Мальчик пяти лет был доставлен по линии СМП напрямую в реанимацию смерть [наступила] в течение 20 мин, — пишет министр.
Марксовская межрайонная прокуратура взяла под контроль проверку по этому ДТП. Уточняется, что женщина не справилась с управлением на заснеженной и мокрой трассе.
Ранее в Новгородской области из-за погодных условий произошло ДТП с участием более 40 автомобилей. В результате трагедии погиб один человек, пятеро госпитализированы, в том числе четыре ребенка и одна женщина. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Будет установлена обслуживающая организация, которая должна была следить за состоянием платной трассы зимой.