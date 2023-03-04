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38 минут назад

Мать с ребенком утонули в талых водах кювета под Саратовом

News.ru

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил, что в селе Чкаловка скончались мать и ее пятилетний сын, скатившись на авто в кювет и утонув в талых водах. Отец семейства успел выбраться из автомобиля. Он от медпомощи отказался.

Мать с ребенком утонули в автомобиле под Саратовом
Фото: соцсетисоцсети

ДТП у с.Чкаловка. Автомобиль (внутри семья: отец, мать, мальчик пяти лет) не справился с управлением вылетел в кювет попал в талые воды. Мать утонула — смерть до приезда СМП. Отец в госпитализации не нуждается, отказ оформлен. Мальчик пяти лет был доставлен по линии СМП напрямую в реанимацию смерть [наступила] в течение 20 мин, — пишет министр.

Марксовская межрайонная прокуратура взяла под контроль проверку по этому ДТП. Уточняется, что женщина не справилась с управлением на заснеженной и мокрой трассе.

Ранее в Новгородской области из-за погодных условий произошло ДТП с участием более 40 автомобилей. В результате трагедии погиб один человек, пятеро госпитализированы, в том числе четыре ребенка и одна женщина. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Будет установлена обслуживающая организация, которая должна была следить за состоянием платной трассы зимой.

ДТП,Олег Костин,Следственный комитет,Генпрокуратура РФ,
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