Мать с ребенком утонули в автомобиле под Саратовом

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил, что в селе Чкаловка скончались мать и ее пятилетний сын, скатившись на авто в кювет и утонув в талых водах. Отец семейства успел выбраться из автомобиля. Он от медпомощи отказался.

Фото: соцсети соцсети

ДТП у с.Чкаловка. Автомобиль (внутри семья: отец, мать, мальчик пяти лет) не справился с управлением вылетел в кювет попал в талые воды. Мать утонула — смерть до приезда СМП. Отец в госпитализации не нуждается, отказ оформлен. Мальчик пяти лет был доставлен по линии СМП напрямую в реанимацию смерть [наступила] в течение 20 мин, — пишет министр.

Марксовская межрайонная прокуратура взяла под контроль проверку по этому ДТП. Уточняется, что женщина не справилась с управлением на заснеженной и мокрой трассе.