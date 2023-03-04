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16 минут назад

Кроссовер разлетелся на куски после столкновения с ограждением в Чили

Илья Родин

В интернете появилось видео смертельного ДТП в Пурранке (Чили). На кадрах ролика белый кроссовер на большой скорости врезается в ограждение и его буквально разрывает на части, пишет Reuters.

Отмечается, что перед пунктом взимания платы за проезд скопилась небольшая очередь различных транспортных средств.

Внезапно вдали показался мчащийся на огромной скорости белый кроссовер. Он миновал очередь и врезался в ограждение пункта.

В результате удара автомобиль «разорвало на части», одна из них вспыхнула и загорелась.

По данным агентства, за рулем машины находился 21-летний мужчина. Он погиб в аварии.

Ранее сообщалось, что в аварии погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова. Врезавшийся в ее автомобиль Volkswagen Tiguan практически разорвал на части автомобиль спортсменки.

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