В США перекрыли шоссе из-за перевернувшейся фуры с яйцами

В США, штат Вашингтон, в результате ДТП с грузовиком на шоссе высыпалось множество упаковок со свежими яйцами, сообщили в местной полиции.

Фото: Washington State Patrol Washington State Patrol

Инцидент произошел на шоссе I-90. На фотографиях с места происшествия виден лежачий на боку грузовик и большое количество разбросанных по дороге и обочине картонных коробок с битыми яйцами. В результате ДТП движение по шоссе пришлось перекрыть на время уборки.

Местные СМИ рассказали, что в аварию попал только один грузовик. Пострадал ли водитель, не уточняется. В полиции выясняют, по которой причине фура попала в ДТП.