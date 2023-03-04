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28 минут назад

В США перекрыли шоссе из-за перевернувшейся фуры с яйцами

Газета.Ru

В США, штат Вашингтон, в результате ДТП с грузовиком на шоссе высыпалось множество упаковок со свежими яйцами, сообщили в местной полиции.

В США перекрыли шоссе из-за перевернувшейся фуры с яйцами
Фото: Washington State PatrolWashington State Patrol

Инцидент произошел на шоссе I-90. На фотографиях с места происшествия виден лежачий на боку грузовик и большое количество разбросанных по дороге и обочине картонных коробок с битыми яйцами. В результате ДТП движение по шоссе пришлось перекрыть на время уборки.

Местные СМИ рассказали, что в аварию попал только один грузовик. Пострадал ли водитель, не уточняется. В полиции выясняют, по которой причине фура попала в ДТП.

Ранее сообщалось, что на МКАД перевернулась фура с тушами свиней, под Нижним Новгородом в ДТП попала фура с ананасами, а в Челябинской области после аварии с грузовиком на трассу высыпались сотни мандаринов.

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