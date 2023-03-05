В ДТП на трассе в Нижегородской области погибли двое детей

"В результате ДТП пострадали, по предварительной информации, четыре человека, из них трое детей. Двое пострадавших детей в крайне тяжелом состоянии <…> доставлены в ближайшую Большемурашкинскую ЦРБ. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата. Медики сделали все, что было возможно. Приносим соболезнования родным", - написал замгубернатора.