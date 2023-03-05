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21 минуту назад

В ДТП на трассе в Нижегородской области погибли двое детей

ТАССиещё 4

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Нижегородской области, в результате ДТП погибли двое детей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

В ДТП на трассе в Нижегородской области погибли двое детей
Фото: ТАССТАСС

Авария произошла на дороге Чернышиха - Большое Мурашкино в 18:20 (мск).

"В результате ДТП пострадали, по предварительной информации, четыре человека, из них трое детей. Двое пострадавших детей в крайне тяжелом состоянии <…> доставлены в ближайшую Большемурашкинскую ЦРБ. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата. Медики сделали все, что было возможно. Приносим соболезнования родным", - написал замгубернатора.

Погибшим детям было 9 лет и 3 года. Еще двоих пострадавших в настоящий момент эвакуируют в областную больницу имени Семашко.

По данным Госавтоинспекции Нижегородской области, водитель машины УАЗ "Патриот" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Granta. В салоне каждого транспортного средства находились взрослый и двое детей.

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