Водитель автомобиля сбил велосипедиста на северо-востоке Москвы

Водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста в районе дом № 8 по улице Ярославской на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

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"На Ярославской улице (в районе дома 8) легковой автомобиль совершил наезд на велосипедиста. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение на месте аварии временно затруднено.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МВД, велосипедиста госпитализировали для оказания дальнейшей медпомощи.