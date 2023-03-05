Массовое ДТП с участием 23 автомобилей произошло в Турции

Массовая автомобильная авария, в которой пострадали 11 человек, произошла 5 марта на трассе TEM к востоку от Стамбула в Турции. Об этом сообщает газета Milliyet.

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Отмечается, что ДТП произошло на участке в 700 м. Сначала столкнулись автобус и автомобиль. Затем произошли еще восемь аварий. Всего одновременно разбились 13 легковых автомобилей, три автобуса и семь служебных машин разного размера.