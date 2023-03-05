В ДТП на Кубани пострадали шесть человек

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Джубга - Сочи в Краснодарском крае, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе три ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
"В Туапсинском районе в 15:30 на автодороге Джубга - Сочи произошло ДТП с шестью пострадавшими. 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 двигался со стороны города Туапсе в сторону поселка Джубга, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris , - говорится в сообщении.
Уточняется, что трое из шести пострадавших - пассажиры отечественного автомобиля.
В Госавтоинспекции Кубани уточнили, что за рулем иномарки находился 37-летний мужчина.