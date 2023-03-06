В Казани водитель перевозил хетчбэк Daewoo на крыше минивэна

Судя по видео, автомобиль Daewoo Tico погружен на экспедиционный багажник, который может выдержать большой вес. Автомобиль зафиксирован стропами. Также минивэн буксировал на жесткой сцепке Daewoo Matiz с поврежденным бампером и капотом.

В конце февраля 2023 года точно так же в Ростове-на-Дону внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen перевозил на крыше хетчбэк Smart. В ГИБДД пояснили, что владелец Mercedes-Benz Gelandewagen мог быть оштрафован только в том случае если бы его остановил инспектор и выявил нарушение перевозки груза.