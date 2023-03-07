В Тамбовской области в ДТП пострадали пять человек

Рейсовый пассажирский автобус и трактор столкнулись недалеко от поселка Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области. Пострадали пять человек, их направили в больницу, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"По уточненной информации установлено, что произошло столкновение рейсового автобуса "Мерседес" (маршрут следования Волгоград - Москва) и трактора с прицепом. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек. Пострадавшие направлены в городскую Мичуринскую больницу имени С. С. Брюхоненко", - рассказали в ведомстве.
Сотрудники МЧС уточнили, что столкновение произошло в 00:40 мск.