Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
59 минут назад

В Тамбовской области в ДТП пострадали пять человек

ТАССиещё 2

Рейсовый пассажирский автобус и трактор столкнулись недалеко от поселка Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области. Пострадали пять человек, их направили в больницу, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В Тамбовской области в ДТП пострадали пять человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По уточненной информации установлено, что произошло столкновение рейсового автобуса "Мерседес" (маршрут следования Волгоград - Москва) и трактора с прицепом. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек. Пострадавшие направлены в городскую Мичуринскую больницу имени С. С. Брюхоненко", - рассказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС уточнили, что столкновение произошло в 00:40 мск.

ДТП,Mercedes-Benz,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий