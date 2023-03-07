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2 часа назад

В Тюмени осудили пьяного водителя, который устроил смертельное ДТП

Ura.Ru

Ярковский районный суд приговорил к 6 годам 6 месяцам колонии-поселения Ильшата Ибрагимова, который устроил смертельное ДТП в сентябре 2021 года. Об этом в своем telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В Тюмени осудили водителя, устроившего смертельное ДТП
Фото: 

«Суд, учитывая все доказательства по делу, выслушав свидетелей, эксперта, назначил Ильшату Ибрагимову наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года. <…> Взыскал с ответчика в пользу Д. компенсацию морального вреда в размере 380 000 рублей, в пользу Г. — 450 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Установлено, что Ибрагимов за рулем УАЗ столкнулся с автомобилем Renault, двигавшимся во встречном направлении. В результате аварии погиб пассажир иномарки. Отмечается, что подсудимый в момент ДТП был пьян. Однако во время суда он рассказал, что выпил уже после аварии. Свою вину Ибрагимов признал и раскаялся.

ДТП,Renault,УАЗ,
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