В Тюмени осудили водителя, устроившего смертельное ДТП

«Суд, учитывая все доказательства по делу, выслушав свидетелей, эксперта, назначил Ильшату Ибрагимову наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года. <…> Взыскал с ответчика в пользу Д. компенсацию морального вреда в размере 380 000 рублей, в пользу Г. — 450 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.