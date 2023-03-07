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23 минуты назад

В Волгограде девушка выпала из маршрутки на ходу

Газета.Ruиещё 1

В центре Волгограда девушка выпала из маршрутного автобуса во время движения, сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На улице Краснознаменской в маршрутном микроавтобусе во время поворота «произошло самопроизвольное открытие двери», 19-летняя пассажирка упала на проезжую часть, говорится в сообщении. Пассажирку доставили в больницу, характере ее травм не уточняется.

В региональном главке МВД также заявили, что 19-летняя пассажирка «совершила падение на проезжую часть» случайно, передает издание «Подъём».

ДТП,Видео,МВД России,
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