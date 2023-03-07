Автобус с сотрудниками кабмина Армении попал в аварию

Автобус с сотрудниками аппарата премьер-министра Армении попал в ДТП в Ереване, в результате аварии пострадали 13 человек. Об этом со ссылкой на управление информации и по связям с общественностью аппарата премьера пишет «Арменпресс».

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По данным издания, авария произошла около 08:50 по местному времени (7:50 мск) на проспекте Монте Мелконяна.

Автобус Hyundai, перевозивший сотрудников аппарата кабмина Армении, столкнулся с BMW. В результате аварии 13 человек получили травмы.

В Спасательной службе уточнили, что автобус врезался в дорожный разделитель. Пострадавшие доставлены в медцентры «Астхик» и «Эребуни», а также в Республиканский медцентр «Армения».