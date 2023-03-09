Автобус столкнулся с фурой в Брянской области

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на трассе Брянск - Жуковка, сообщили ТАСС в УГИБДД по Брянской области.
"Факт ДТП с автобусом подтверждаем. На данный момент известно о двух погибших - водителе автобуса и водителе фуры", - сказал собеседник агентства на вопрос о ДТП на трассе Брянск - Жуковка.
В дежурной скорой помощи ТАСС сообщили, что в аварии также пострадали шесть человек.
"Двое погибших и шестеро пострадавших, из них одна женщина тяжелая - ее отвезла глинищевская скорая [помощь]. Еще одна бригада скорой помощи работает на месте, оказывает помощь остальным пяти пострадавшим", - сказала собеседница агентства.