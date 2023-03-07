В Волгограде 19-летняя девушка выпала из маршрутки, когда та поворачивала на светофоре. Пострадавшая госпитализирована. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в понедельник днем на Краснознаменской улице. В момент, когда водитель поворачивал на светофоре, у микроавтобуса самопроизвольно открылась дверь. Из маршрутки на ходу на проезжую часть выпала девушка, в результате чего она получила травмы.

После того, как микроавтобус остановился, на помощь пострадавшей пришли другие пассажиры. Девушка с травмами была госпитализирована.