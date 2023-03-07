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55 минут назад

Пассажирка выпала на ходу из маршрутки в Волгограде

Елена Прошина

В Волгограде 19-летняя девушка выпала из маршрутки, когда та поворачивала на светофоре. Пострадавшая госпитализирована. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в понедельник днем на Краснознаменской улице. В момент, когда водитель поворачивал на светофоре, у микроавтобуса самопроизвольно открылась дверь. Из маршрутки на ходу на проезжую часть выпала девушка, в результате чего она получила травмы.

После того, как микроавтобус остановился, на помощь пострадавшей пришли другие пассажиры. Девушка с травмами была госпитализирована.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге подростка зажало дверью автобуса. Как уточнили в СК РФ, девятикласснику зажало ногу в дверях, когда он пытался выйти из автобуса. Прежде чем остановился водитель протащил подростка несколько метров. Мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести.

ДТП,Видео,Следственный комитет,
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