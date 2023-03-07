Автомобилистка врезалась в витрину пекарни и ушла делать маникюр

Пекарня в Онтарио пострадала после того, как в ее витрину врезалась на машине женщина. После аварии она отправилась в салон красоты, находящийся неподалеку. Об этом сообщает сообщает CTV News.

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Владелец пекарни рассказал, что инцидент произошел утром в пятницу, 3 марта.

На записях камер видеонаблюдения видно, как джип въезжает в витрину, разбивает стекло и двигает витрины с тортами вглубь пекарни. Известно, что в момент аварии в заведении никого не было, потому что открывается оно в 11 утра.

Владелец пекарни узнал о произошедшем со слов своей матери и поехал на место. Прибыв на место, он выключил сработавшую сигнализацию и увидел, что входная дверь опечатана.

Впоследствии маникюрный салон, находящийся по соседству, связался с сестрой владельца и сообщил ей, что женщина, врезавшаяся в витрину, была у них на маникюре.

«В общем, она врезалась в магазин, а ее муж приехал и забрал машину, пока она в это время делала маникюр», — передал сообщение кондитер.

Строители, взявшиеся восстанавливать ущерб, сказали, что им придется все снести, так как витрине нанесены серьезные структурные повреждения, поэтому одних «заплаток» будет недостаточно.